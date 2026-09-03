Conflicto en Sierra Chica: cantera Gala Sur despidió a 19 trabajadores y la planta está paralizada

Imagenes: Mauricio Latorre / Cobertura En Linea Noticias

​Un total de 19 empleados pertenecientes al plantel de la cantera Galasur, ubicada en la localidad de Sierra Chica, fueron cesanteados en la jornada de este jueves tras el envío de los correspondientes telegramas de despido.

La medida adoptada por la firma fue ratificada por el abogado de la empresa ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

​En este contexto, la actividad en la cantera se encuentra totalmente paralizada. El resto del personal no está realizando tareas debido a que fue suspendido.

Durante la tarde de este jueves, el establecimiento permanecía con sus puertas cerradas, las barreras bajas y sin circulación de personal, registrándose únicamente la presencia de guardia de seguridad.

​A partir de las 15:30, comenzó a tomar intervención en el conflicto el sindicato AOMA, a la espera de recibir información formal y oficial sobre la situación de los 19 trabajadores alcanzados por las cesantías.

​En las inmediaciones de la planta, a metros de la iglesia Santa Lucía y frente a la Quinta Gregorini, se concretó una reunión fuera de las instalaciones entre delegados sindicales y un grupo de los empleados despedidos que se autoconvocaron en el lugar.

Hasta el momento no se brindaron declaraciones a la prensa, mientras se aguarda una resolución del gremio respecto de la eventual adopción de medidas de fuerza.