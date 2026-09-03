OCEBA audita las facturas de luz por las fuertes subas: qué deben hacer los usuarios

Ante el incremento de los reclamos de usuarios bonaerenses por fuertes aumentos en las facturas de electricidad, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) profundizó las auditorías comerciales sobre las empresas distribuidoras y difundió recomendaciones para quienes detecten posibles inconsistencias en los montos facturados.

La medida se lleva adelante en medio de un nuevo incremento de hasta el 2,4% en las tarifas de electricidad para septiembre, autorizado por el Gobierno bonaerense.

La Gerencia de Control de Concesiones de OCEBA realiza controles en distintas zonas de la provincia donde se concentra la mayor cantidad de reclamos por aumentos en las facturas. El objetivo es determinar si los importes cobrados se corresponden con el consumo registrado o si existen errores que deben ser corregidos.

En los últimos días, personal del organismo realizó controles en la Costa Atlántica y posteriormente se trasladó a Campana, donde se verificaron denuncias formales vinculadas con posibles inconsistencias en las facturas eléctricas.

Según explicó OCEBA, los controles incluyen el análisis del historial de consumo de cada usuario, su correspondencia con los registros de medición y el comportamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas distribuidoras.

Qué hacer ante una factura de luz excesiva

OCEBA recordó que, ante una factura cuyo monto resulte desmedido o no tenga relación con el consumo habitual, el usuario debe realizar primero el reclamo ante la distribuidora eléctrica correspondiente.

La presentación debe efectuarse ante la empresa que presta el servicio en el domicilio. Si el reclamo no es resuelto de manera satisfactoria, el usuario puede recurrir posteriormente a OCEBA para realizar la denuncia.

En ese caso, el organismo recomienda conservar la respuesta brindada por la distribuidora y dejar constancia del reclamo realizado.

A partir de la intervención de OCEBA, se puede revisar la facturación y determinar si el importe reclamado fue calculado correctamente. Si se comprueba que la factura fue emitida de manera incorrecta, el organismo puede disponer las medidas necesarias para evitar el cobro de montos que no correspondan y exigir a la distribuidora las correcciones y refacturaciones necesarias.

Además, ante la detección de incumplimientos, OCEBA puede aplicar las sanciones correspondientes a las empresas distribuidoras.

Cómo realizar el reclamo ante OCEBA

El organismo provincial dispone del Formulario Único de Reclamos (FUR), que permite realizar presentaciones online durante las 24 horas.

El formulario está disponible en el sitio oficial de OCEBA.

También se pueden realizar consultas a través del teléfono gratuito 148 y del correo electrónico [email protected].

La atención presencial y telefónica funciona de lunes a viernes, de 8 a 15.

Fuente: Agencia DIB