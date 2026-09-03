La Guardia Urbana completó su primera etapa de formación y se prepara para una segunda instancia

Los integrantes de la Guardia Urbana de Olavarría completaron el proceso inicial de formación previsto para la puesta en funcionamiento del nuevo cuerpo profesional de seguridad comunal, que depende de la Secretaría de Protección Ciudadana.

La primera etapa de capacitación se desarrolló durante varias semanas e incluyó instancias teóricas y prácticas destinadas a brindar a los agentes herramientas para el desarrollo de las tareas preventivas que tendrá a su cargo el nuevo cuerpo.

Entre los contenidos abordados se encuentran seguridad pública, derecho penal, derecho contravencional y procesal penal, perspectiva de género, derechos humanos, seguridad siniestral y primeros auxilios. También se trabajó sobre mantenimiento de móviles, actuaciones procedimentales e intervenciones con artefactos explosivos, entre otros temas.

De acuerdo con lo informado por el Municipio, la Guardia Urbana tendrá como objetivo desarrollar tareas de prevención y disuasión de ilícitos y faltas en general, mediante presencia en distintos sectores de la ciudad y en coordinación con las fuerzas de seguridad.

El nuevo cuerpo también trabajará de manera articulada con herramientas preventivas municipales como el Centro de Monitoreo y Vecinos En Red.

Durante la formación, los agentes incorporaron conocimientos vinculados con los distintos escenarios en los que deberán intervenir, con especial atención al abordaje preventivo de situaciones y a la articulación con los organismos y fuerzas competentes.

Desde el Municipio remarcaron que la Guardia Urbana no reemplazará las funciones que desarrolla la Policía de la provincia de Buenos Aires, sino que buscará ampliar la presencia municipal en el territorio y fortalecer las estrategias de prevención y seguridad urbana.

Segunda etapa de capacitación

Concluida esta primera instancia, el proceso formativo tendrá continuidad con una segunda etapa que estará a cargo del Instituto Universitario Provincial “Juan Vucetich”, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La incorporación de los agentes capacitados se enmarca en el proceso de puesta en funcionamiento de la Guardia Urbana, que el Municipio presenta como una nueva herramienta para reforzar las políticas de prevención y ampliar los recursos municipales destinados a la seguridad.

La iniciativa se suma a los recursos e infraestructura que el Municipio ya dispone para el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad que operan en el Partido.