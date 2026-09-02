“Más de la mitad de las empresas del Parque Industrial opera a menos del 50% de su capacidad”

En el marco del Día de la Industria, el Municipio de Olavarría destacó el esfuerzo de las empresas y trabajadores del sector productivo y planteó la necesidad de seguir acompañando la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.

Olavarría cuenta con una matriz productiva diversa y una importante capacidad instalada. Sin embargo, el sector atraviesa un contexto de dificultades. Según datos aportados por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Baldino, más de la mitad de las empresas radicadas en el Parque Industrial opera a menos del 50% de su capacidad operativa, mientras que el despacho de cemento se ubica un 25% por debajo de los valores registrados en 2023.

“Nuestro Partido cuenta con una enorme capacidad productiva y con empresarios y trabajadores que todos los días demuestran su compromiso con Olavarría. Por eso, desde el Municipio el objetivo es seguir acompañando ese esfuerzo y generar las mejores condiciones para que quienes producen puedan seguir invirtiendo, creciendo y generando trabajo”, señaló Baldino.

El funcionario sostuvo que es necesario proteger el entramado productivo local y nacional con medidas concretas y remarcó la importancia de regular y poner al sistema financiero al servicio de la producción, como condición para que las empresas puedan sostenerse y crecer.

Baldino también destacó el trabajo con las gremiales empresariales en proyectos conjuntos, la relación directa con directivos de las grandes multinacionales y el rol central del Iteco en la formación de mano de obra calificada.

En esa línea, mencionó las iniciativas desarrolladas bajo “Olavarría Produce”, como la Ronda de Negocios, que durante el último año convocó a más de 200 firmas de la región.

“El crecimiento industrial requiere una mirada integral: también hacen falta la recuperación del poder adquisitivo, el acceso al crédito y un mercado interno más fuerte”, agregó.

El secretario también remarcó que la caída de la obra pública y el deterioro del consumo representan desafíos adicionales para las PyMEs locales, y sostuvo que recuperar ambos frentes es clave para que el trabajo y la producción vuelvan a traducirse en una mayor actividad económica.

“Defender la industria es defender el trabajo y las posibilidades de crecimiento de nuestra comunidad. Olavarría tiene una historia industrial muy fuerte, pero también tiene presente y futuro”, cerró Baldino.