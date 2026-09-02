Vecinos reclaman por inseguridad y el uso de una instalación de Obras Sanitarias como aguantadero

Vecinos de la zona de Junín y Grimaldi manifestaron su preocupación por reiterados hechos de inseguridad registrados en el sector y señalaron que una estructura de la empresa Coopelectric es utilizada por delincuentes como lugar de ocultamiento y resguardo de elementos sustraídos.

De acuerdo con el testimonio de los frentistas, la edificación correspondiente al Pozo Nº 31 de Obras Sanitarias de la Cooperativa cuenta con un espacio en la parte posterior que permite esconderse y almacenar objetos robados. Según indicaron, en las inmediaciones se registran robos de manera constante, con delincuentes que transitan por los patios y techos de las viviendas.

Asimismo, remarcaron la falta de iluminación en el sector durante la noche y advirtieron sobre la presencia de cables cortados que cuelgan en la vía pública, lo que incrementa el riesgo en la zona. Frente a esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades para reforzar la seguridad y acondicionar el lugar.