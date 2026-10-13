Dos figuras de la música uruguaya compartirán escenario en Olavarría

Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso llegarán a Olavarría el próximo 24 de noviembre para compartir escenario en el marco de una gira por Argentina que reunirá a dos de las figuras más singulares de la música uruguaya.

El encuentro propone un cruce entre dos artistas fundamentales de la cultura rioplatense, con recorridos diferentes pero unidos por la experimentación, la búsqueda sonora y una obra que dejó huella en varias generaciones de músicos.

La presentación se realizará en la Sociedad Española y las entradas están a la venta en TuEntrada.com

Fattoruso es uno de los músicos uruguayos más reconocidos internacionalmente. Integró Los Shakers, creó el grupo Opa en Estados Unidos y participó en proyectos como Rey Tambor y el Trío Fattoruso. Su trayectoria abarca géneros diversos y colaboraciones con figuras como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Eduardo Mateo, Chico Buarque, Ruben Rada, Jaime Roos y Airto Moreira, entre muchos otros.

Cabrera, por su parte, es un referente de la canción de autor y una voz central de la cultura rioplatense. Con más de tres décadas de trayectoria, una extensa producción discográfica y una obra que combina música y poesía, construyó un estilo propio que cosechó reconocimiento en Uruguay y en toda la región. Sus composiciones fueron interpretadas por artistas como Rubén Rada, Laura Canoura, Liliana Herrero, Jorge Drexler y Joan Manuel Serrat.

La gira incluirá siete presentaciones entre noviembre y diciembre, con actuaciones en Neuquén, Olavarría, Santa Rosa, Bahía Blanca, Buenos Aires y La Plata.

El cronograma anunciado es el siguiente:

22 de noviembre: Neuquén.

24 de noviembre: Olavarría.

25 de noviembre: Santa Rosa.

26 de noviembre: Bahía Blanca.

28 de noviembre: Buenos Aires.

29 de noviembre: Buenos Aires.

1 de diciembre: La Plata.

La presentación en Olavarría será una oportunidad para encontrarse con dos artistas de enorme trayectoria, cuyas propuestas personales confluirán en un mismo escenario.