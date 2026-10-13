«Quedate tranquilo que no voy a renunciar»

El ministro de Economía, Luis Caputo, despejó los rumores de su posible salida del Gobierno en un cruce con un usuario de la red social X, quien lo increpó por el rumbo económico del país.

«Quédate tranquilo que no voy a renunciar», le escribió Caputo al usuario en X, y aprovechó para corregirlo con cierto desdén. «Primera vez, chiquilín», precisó el ministro, ya que el mensaje lo acusaba de ser ministro de Economía “por segunda vez”. Y cerró: «Así que aún tipos como vos van a poder vivir en un país mejor».

En tanto, durante la mañana, el presidente Javier Milei se refirió a los rumores de salida de Caputo y los tildó de “disparate total”. En una entrevista por Radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann, sostuvo que las políticas económicas de su gobierno «son las suyas» y que con Caputo mantiene una «relación simbiótica».

En ese sentido, el Presidente tildó los rumores de «canallada», señalando la gravedad de hacer rodar esas versiones en vísperas del viaje de Caputo a Washington para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. «Eso es traición a la patria», aseveró Milei.

Las dudas sobre la continuidad de Luis Caputo cobraron fuerza tras su ausencia en la reunión de Gabinete de la semana pasada. Sin embargo, horas después el ministro de Economía reapareció en el canal de streaming oficialista Carajo y dejó una frase contundente de cara a las próximas elecciones: «Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado».

Las versiones cobraron fuerza ya que en esa reunión de Gabinete del Presidente en la Casa Rosada hubo un invitado que despertó suspicacias en el mundillo político y económico: el economista de Wall Street, Alberto Ades. La presencia del Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, sumada a la ausencia de Luis Caputo, alimentó de inmediato las especulaciones sobre un eventual reemplazo en el Palacio de Hacienda.

«Se armó un despelote bárbaro que nada que ver», afirmó Alberto Ades para desestimar las versiones que vinculaban su presencia en la Casa Rosada con el faltazo de Luis Caputo. El analista explicó que su asistencia se limitó a una exposición técnica en «fluido» debate con los integrantes del Gabinete.