Ferro goleó a Hinojo y quedó como único líder del torneo «Juan Domingo Marinangeli»

Foto: Javier Fernández

Ferro Carril Sud venció 5 a 1 a Atlético Hinojo como visitante, en el cierre de la novena fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”, y quedó como único puntero. El Carbonero superó a Racing y aprovechó el empate entre Loma Negra y Municipales para quedar en lo más alto de la tabla.

Los goles de Ferro fueron convertidos por Thiago Andreu, Ramón Sánchez y Pehuén Valenzuela, mientras que Ramiro Di Lorenzo anotó para Atlético Hinojo.

Con este resultado, Ferro quedó por encima de Racing, que había tomado la punta de manera transitoria al inicio de la fecha. Loma Negra, en tanto, empató con Municipales y tiene la posibilidad de acercarse al líder cuando complete su partido pendiente.

El miércoles, desde las 19.30, se disputarán dos encuentros pendientes: Ferro Carril Sud enfrentará a Colonias y Cerros en Sub 21, por la primera fecha, mientras que Loma Negra recibirá a San Martín por la sexta fecha de Primera División.

Además, Loma Negra mantiene sus posibilidades de pelear por el primer puesto de la etapa regular, con el cruce ante Ferro previsto para la última fecha. San Martín, por su parte, buscará seguir escalando posiciones en el tramo final del campeonato.