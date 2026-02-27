El bioparque municipal La Máxima entregó una Boa Lampalagua a la fundación Temaikén

El Bioparque Municipal La Máxima realizó la entrega de una boa lampalagua, también conocida como boa de las vizcacheras, a la Fundación Temaikén. El animal había sido rescatado años atrás de un domicilio particular donde se encontraba como mascota.

La actividad se desarrolló durante la mañana del jueves con la coordinación del director del Bioparque, Bruno Vitale, y el personal del predio. Esta acción forma parte de un trabajo colaborativo entre ambas instituciones, similar al traslado reciente del cóndor andino Wamani.

La serpiente ingresó al bioparque local en el año 2022 con cuadros de desnutrición y en malas condiciones de salud debido al desconocimiento de sus antiguos poseedores sobre su alimentación y hábitat. Tras un proceso de recuperación en Olavarría, el ejemplar alcanzó un peso y estado sanitario óptimo.

Andrés Suárez, coordinador de población animal de la Fundación Temaikén, recibió al ejemplar en el bioparque de Escobar. El animal integrará un programa de investigación y construcción ciudadana destinado a informar sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre y la importancia de no mantener estas especies en cautiverio doméstico.

Desde la institución explicaron que la boa lampalagua sufre la depredación por la modificación de su ambiente natural y por la captura para comercialización ilegal. El trabajo conjunto busca generar conciencia sobre la problemática de la especie en la provincia y el país.