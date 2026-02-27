El Club El Provincial de Olavarría definió las actividades para el ciclo 2026

La Comisión Directiva del Club El Provincial mantuvo una reunión con el cuerpo de profesores para coordinar el inicio de las actividades que se desarrollarán a partir del mes de marzo.

Durante el encuentro se confirmaron las disciplinas que integrarán la oferta deportiva y cultural de la institución para este año. La grilla incluye fútbol integrado, fútbol infantil, patín, zumba, circo, canto y taekwondo.

También se dictarán clases de folklore, yoga, stretching, tenis de mesa, bombo y patín carrera.

A través de convenios con el Municipio, el club sumará gimnasia para adultos y gimnasia para adultos mayores.

Las personas interesadas en obtener información o realizar inscripciones pueden acercarse a la sede del club o comunicarse vía WhatsApp al número 2284 587060.