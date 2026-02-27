Por el momento «no hay posibilidades de otro» parque eólico en el Olavarría

La empresa YPF Luz y Cementos Avellaneda inauguraron formalmente el nuevo parque eólico en el partido de Olavarría. El proyecto, que comenzó como una iniciativa de prefactibilidad de la cooperativa local en el año 2018, contó con la participación inicial de Coopelectric en la medición del recurso eólico y el asesoramiento técnico original.

El ingeniero Jorge Bornetti, gerente técnico de Coopelectric, señaló que la concreción de esta obra representa la culminación de un proceso de trabajo conjunto que permitió transformar una idea inicial en un polo de generación de energía renovable. «Es el momento en que se conjuga lo que en un momento fue una idea totalmente alocada», expresó el ingeniero sobre la puesta en marcha del parque.

Capacidad de transporte y limitaciones futuras

El desarrollo de este tipo de proyectos en Olavarría ha sido posible gracias a la conjunción de tres factores: un recurso eólico aceptable, la demanda de Cementos Avellaneda y la capacidad de transporte para evacuar la potencia. El partido se destaca por contar con instalaciones de transmisión de 500 kV, como la Estación de Virgen de la Loma, que facilitan la evacuación de la energía.

Sin embargo, Bornetti advirtió que la capacidad de transporte se encuentra actualmente en su límite. «Se estaría colmando la capacidad de transmisión también en Olavarría», afirmó al referirse a la sumatoria de los proyectos actuales, incluyendo el que lleva a cabo la firma PCR y los parques en la zona de Santa Dominga.

Esta saturación de las líneas constituye el principal obstáculo para la radicación de nuevos parques eólicos en el corto plazo. Según explicó el técnico, «la infraestructura de transmisión es el cuello de botella». Consultada sobre la radicación de nuevos emprendimientos, la autoridad técnica de la cooperativa fue categórica al asegurar que por el momento «no hay posibilidades de otro» parque en el distrito. (En Línea Noticias)