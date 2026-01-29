El Corsódromo “Gabriel Antonio” se prepara para el Carnaval 2026

Este jueves se vio un intenso movimiento en el Corsódromo “Gabriel Antonio” con motivo de seguir preparando el lugar para recibir el Carnaval 2026, previsto para los días 6, 7 y 8 de febrero.

En Línea Noticias estuvo en el lugar y pudo ver como integrantes de comparsas y batucadas se organizaron con el objetivo de pintar la calle del Corsódromo.

Según se señaló el Municipio dispuso de los materiales necesarios para la realización de los trabajos y, ante falta de mano de obra municipal, fueron las comparsas y batucadas quienes llevaron adelante las tareas de pintura y acondicionamiento.

Como cada Carnaval, este año, el Corsódromo «Gabriel Antonio» volverá a convertirse en el centro de asistencia de miles de olavarrienses que disfrutarán de tres noches mágicas y llenas de alegría, en una de las fiestas más tradicionales del calendario cultural y social de la ciudad.