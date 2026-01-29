Brasil busca prohibir las “constelaciones familiares sistémicas”

Fuente: Palabras del Derecho

A través del proyecto de ley 2166/2024 se prohibirían estas prácticas tanto en el ámbito del Poder Judicial como extrajudicial, es decir, como medios alternativos de resolución de conflictos al carecer de sustento científico y su utilización en casos de violencia resultar altamente cuestionable.

El proyecto de ley establece la prohibición de las prácticas de constelaciones familiares sistémicas en el ámbito del Poder Judicial, inclusive como medio alternativo de resolución de conflictos.

Entre los principales fundamentos se destaca la falta de sustento científico de estas prácticas y que su aplicación en casos de violencia doméstica y familiar compromete seriamente aspectos éticos, legales y psicosociales.

El proyecto fue presentado en 2024 en la Cámara de Diputados y desde entonces se encuentra tramitando en comisiones. Recientemente, en diciembre 2025, obtuvo la aprobación de la Comisión de Seguridad Social, Bienestar, Niñez, Adolescencia y Familia. Ahora se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía.

Para convertirse en ley luego del pase en comisiones deberá ser tratada en sesión ordinaria por la Cámara de Diputados, aprobarse, pasar para su tratamiento a la Cámara de Senadores, aprobarse, y ser envíada al Poder Ejecutivo para su aprobación o veto.

Este debate resulta sumamente relevante para las Ciencias Jurídicas y su introspección filosófica.