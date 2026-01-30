El fútbol femenino de Olavarría definió las categorías y fecha de inicio para la temporada 2026

En un encuentro realizado este jueves en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, se establecieron los lineamientos principales para el desarrollo del fútbol femenino durante este año. La principal novedad es la reestructuración de las categorías y la confirmación de la fecha de inicio del certamen.

Para esta temporada, la competencia se dividirá en tres niveles: primera división, Sub 14 y Sub 12. Esta última divisional se incorpora formalmente con la intención de ampliar la base formativa y potenciar el crecimiento deportivo desde edades tempranas.

Respecto a la primera división, ya son siete los clubes que ratificaron su participación:

Ciudad de Olavarría

Municipales

Colonias y Cerros

Ferro Carril Sud

Loma Negra

El Fortín

Racing A. Club

En cuanto al calendario, se confirmó que las categorías formativas abrirán el calendario el sábado 7 de marzo, mientras que el torneo de primera división comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo.