Nelida Noemi Videla (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de enero de 2026 a los 75 años de edad. Nelida Noemi «Nely» Videla era oriunda de Coronel Pringles, se encontraba jubilada y era vecina de la localidad de Colonia San Miguel.

Su esposo Jorge Carlos Maibach; sus hijos Silvia, Fabian y Gabriel; sus hijos políticos Jorge Rodolfi y Vanesa Pintos; sus nietos Sofia, Lucia, Tomas, Ignacio, Matias, Olivia, Emily, Rocio, Camila y Daniel; su bisnieta Lucia; hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de Sierras Bayas, Departamento «A», desde las 7:30 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar este viernes 30 de enero a las 10:30 horas en el Cementerio Municipal de Colonia San Miguel.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.