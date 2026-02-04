«Envejecer sin salud no es agradable»: David García y el proyecto Supervida en CoNverSo

Ya se encuentra disponible una nueva entrega de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce de manera integral En Línea Noticias.

En esta edición, el protagonista es David García, licenciado en kinesiología y fisioterapia, quien propone un cambio de paradigma sobre el paso del tiempo.

Desde Pehuajó, de donde es oriundo, impulsa el proyecto Supervida en pos de lograr la longevidad saludable.

El eje de la charla se centra en la toma de conciencia sobre el bienestar futuro. «Envejecer sin salud no es agradable, no es entretenido, no es piola y llega a decir que no es una opción», afirma García durante la entrevista. Según el profesional, la sociedad debe comprender que la responsabilidad del envejecimiento saludable recae principalmente en el individuo y no solo en el sistema médico.

Uno de los puntos destacados del encuentro es la diferenciación entre los tipos de ejercicio y su impacto en el organismo. García señala que la pérdida de masa muscular comienza a los 27 años, lo que hace necesario el entrenamiento de fuerza para mantener la independencia física.

«La actividad física aeróbica te agrega años a la vida y la actividad de fuerza te agrega vida a los años», explica el especialista. Esta distinción es clave para evitar la dependencia en la vejez, ya que la falta de fuerza en los miembros inferiores es el principal motivo de ingreso a centros asistenciales.

El impacto del entorno social

Además del ejercicio y la nutrición, la entrevista profundiza en el «efecto Roseto» y la importancia de los vínculos. «La socialización es el factor más significativo de larga vida y buena vida», sostiene García. El aislamiento social es presentado como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.