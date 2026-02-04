Atraparon a un correntino acusado de abuso sexual: estaba trabajando en un campo de Azul

Personal del Gabinete de Tareas Operativas de la Comisaría Primera de Azul detuvo este miércoles a Manuel Leonardo Leguiza, de 39 años.

El procedimiento se realizó en la zona del camino de Parish y el camino viejo a Las Flores, tras tareas de investigación encubierta.

La detención se produjo a partir de un exhorto judicial enviado desde la provincia de Corrientes. Sobre Leguiza pesaba una orden de captura librada por el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, a cargo de la doctora Alejandra Petrucci de Oharriz, en una causa caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

El hombre se encontraba en su lugar de trabajo al momento de ser interceptado por los efectivos policiales. Según informaron fuentes oficiales, el detenido debe cumplir una condena de siete años de prisión.

Tras el operativo, el acusado quedó a disposición de la Justicia mientras se aguarda la definición sobre su lugar de alojamiento definitivo.