Estudiante de periodismo lanzó un podcast sobre casos policiales de Olavarría

La integrante de Radio Universidad, Martina Machado, presentó una serie de cinco episodios titulada «Heridas Abiertas». El trabajo se realizó en el marco de sus prácticas preprofesionales para la carrera de periodismo y reconstruye hechos de impacto local a través de testimonios y datos judiciales.

Episodio 1: Enzo Marconi Aborda el hecho ocurrido el 9 de febrero de 2020 en el barrio Jardín. Enzo, de 15 años, murió tras recibir un disparo de un arma calibre 32. Sebastián Elías Sánchez fue condenado a 4 años de prisión por homicidio culposo. La madre de la víctima, Yesica Salguero, relata las dificultades enfrentadas durante el proceso.

Episodio 2: Valentina Gallina Trata el femicidio de la joven de 19 años ocurrido el 4 de enero de 2020 en el barrio Isaura. Diego Ezequiel País fue condenado a prisión perpetua. El caso contiene el antecedente de Valeria Cazola, madre de Valentina, quien también fue víctima de femicidio en el año 2008.

Episodio 3: Morena Brendel Relata el crimen de la adolescente de 15 años el 3 de diciembre de 2019 en el barrio Villa Magdalena. Morena fue atacada con un arma blanca tras una discusión. Brisa Wagner recibió una pena de 12 años de prisión y Emanuel Molinate fue condenado a 5 años por su participación.

Episodio 4: Nicolás Carballo Analiza el caso del joven de 29 años fallecido el 6 de octubre de 2017 en un choque en la intersección de las avenidas Colón y España. Dos vehículos que realizaban una corrida impactaron contra su auto. Lucas Álvarez a pesar de haber recibido la condena sigue libre.

Episodio 5: Sofía Vicente Se centra en el femicidio de la joven de 23 años en marzo de 2023. Su cuerpo fue hallado en un predio rural tras varios días de búsqueda. Por el hecho permanecen detenidos Diego Ezequiel González y el expolicía Martín Olalde, con juicio fijado para el corriente año.