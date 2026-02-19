Este viernes se realizará un nuevo acto de entrega de escrituras
La Municipalidad de Olavarría y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, continúan trabajando de manera articulada para que más familias reciban su Escritura. En ese marco, este viernes 20 de febrero se llevará a cabo un nuevo acto, en el que se entregarán 305 títulos de propiedad, correspondiendo 184 a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 117 a la Ley 10.830, 1 Prescripción Adquisitiva, Ley 24.320 y 3 correspondientes a Procrear.
La actividad se realizará desde las 15 horas, en el Salón Rivadavia, con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Dr. Juan Martín Mena, el Intendente de la Municipalidad de Olavarría, Cr. Maximiliano Wesner, la Jefa de Gobierno Dra. Mercedes Landívar, el Director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Dr. Juan Sánchez, funcionarios Provinciales de la Escribanía General de Gobierno, Funcionarios del Gabinete Municipal y Concejales.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial se detalló que las personas citadas deberán presentarse a las 14:30 horas para su acreditación.
Se destaca que en la gestión del Intendente Maximiliano Wesner se realizaron más de 3800 tramites normalizadores de viviendas, que incluyen firma y entrega de escrituras como también afectación a vivienda familiar, ex bien de familia.
Citación para Entregas de escrituras
Titulares
Abad, María José // Abalo Bertulo, Clara Alicia Lujan // Abraham, Yanina Vanesa // Acuna, Elsa Yanina // Acuna, Sandra Noemi // Agostinho, Sergio Alberto // Aguilar Fuentes, Benigno // Aguirre, Elizabeth Alejandra // Aguisnaga, Andrés Jonatan // Alcaraz, Ana Paula // Alcoba, Graciela Mabel // Alonso, María Andrea // Angeletti, Alejandra Silvina // Antia, Blanca Margarita // Aranda, Robert David // Ares, Enzo Antonio // Arouxet Filippin, Rocío Giselle // Ascazuri, María Elsa // Astudillo, Elsa Norma // Balbuena, Marcelo Ricardo // Balsamo, Javier Omar // Banegas, Dora Elsa // Barile, Daniel Ricardo // Barrientos, Rolando Gaston // Barros, Rogelio Darío // Bartolini Nieva, María Eugenia // Bascones, Juan Ignacio // Battigelli, Yanina Giselle // Begue, Esteban Ariel // Belo, Mario Daniel // Benaldo, Victoria Luciana // Benito, Roberto Omar // Bettiga, Ricardo Omar // Bianchi, Andrea Marina // Biordo, María Salome // Blando, Oscar Alberto // Bonserio, Mercedes Yolanda // Botasi, German Darío // Bravo, Carlos Alberto // Bravo, Flavia Soledad // Bravo, Patricia Marcela // Bravo, Yanina Lorena // Burnet Degiachetti, Jessie Anita // Burnet Y Giachetti, Myriam Eva // Bustos, Gisela Natalia // Bustos, Silvana Ester // Caballeri, Ricardo Leonel // Calo, Martin Enrique // Calonge, Natalia Vanesa // Camargo, Raúl Héctor // Campitelli, Carlos Alfredo // Campos, Rodolfo Alberto // Campos, Verónica Soraya // Candia, Alejandro // Caniupan, Ana María // Carca, Rubén Horacio // Cardona, Silvana Andrea // Cardoso, Patricia Esther // Carli, Mariela Inés // Carrasco Iturra, Victoria Del Rosario // Casas, Ivana Maricel // Cassano, Daniel Ernesto // Castanares, Alejandro Abdon // Castanares, Carla Lorena // Castro Varela, Osvaldo Ruben // Castro, Osvaldo Alberto // Cecarelli, Daniel Fernando // Cerruiz, Héctor Vicente // Chávez, Marcia Roxana // Chichotea, Marcela Alejandra // Ciano, Carlos Antonio // Cibran Gerri, Alberto // Cisneros, Héctor Domingo // Cobio, Vanesa Lorena // Conlon, Pablo Ignacio // Cordoba, Tamara Vanesa // Coria, Juan Carlos // Cos, Luis María // Couffignal, Guillermo Ernesto // Cruz, María Lucrecia // Cruz, Miguel Arturo // Cuello, Ramona Mirtha // D´Amico, Diego Horacio // Damanins, Alejandro Remigio // Damico, María Elena // De Cicco, Olga Dora // De La Fuente, Patricia Silvana // De La Miyar, Diego Martin // De La Torre, Silvia Liliana // De La Vega, María Susana // Defeo, Marisol Lorena // Del Valle, Daniel Horacio // Delgado, Claudia Lorena // Delletesse, Giselle Alejandra // Dentaro, Mauricio Javier // Devia, Cristian Ramon // Di Lorenzo, Nicolas // Diaz, Hugo Andrés // Diaz, Lucas Maximiliano // Diaz, Marina Lujan // Díaz, Silvia Raquel // Diaz, Verónica Gabriela // Diez De Ulzurrum, Olga Beatriz // Digeronimo, Néstor Fabian // Diuono, Alejandro Ruben // Dumerauf, Juan Alberto // Echeverria, Rita Natalia Anabela // Emiliozzi, Luis Enrique // Erripa, Ismael Horacio // Errobidart, Blanca Graciela // Errobidart, Graciela Adriana // Espinoza, Diego Andrés // Farana, Norma Ester // Farias, Mariana Vanesa // Fernández, Claudia Onelia // Ferrari, Juan Osvaldo // Ferrer Diaz, Tania María Belén // Ferro, Hugo Ricardo // Fierro, Yesica Daiana // Figueroa, Héctor Aníbal // Finamore, José Abel // Fioretti, Carolina Guadalupe // Flecha, Kevin Ricardo // Flores, Cintia Vanesa // Fredes, María De Los Ángeles // Freites, Karina Alejandra // Fuentes, Mauricio Oscar // Gainza, Andrea Rosana // Gainza, María Elvira // Galán, Marcelo Alberto // Gallardo, Horacio Alberto // Gallardo, Rafael Ignacio // Galli, Dionisia Araceli // Gallo, Maximiliano // Galotti, Alfredo Edmundo // Garabento, Natalia Andrea // Garay, Claudia Sandra // Garay, Marcela Andrea // Garcia, Héctor Roberto // Genez, Jorge Faustino // Gerez, José Javier // Giachetti Y Addesso, Aida Elena Clemencia // Giachetti Y Addesso, Elena Amelia // Giachetti Yddesso, Ernesto Oreste Gregorio // Giachetti Y Giachetti, Elena Livia Aida // Gil, Rogelio Valentín // Gismondi, Sara Nidia // Gómez, Carolina Delia // Gómez, Manuel Esteban // Gómez, Oscar Daniel // González, Irma Edith // González, María Cristina // Gramajo, María Esther // Guenchillan, Fabian Ignacio // Guerci, Jorge Amílcar // Gutiérrez, Andrea Lucrecia // Gutiérrez, Elva Mercedes // Hait Heinrich, Maximiliano Guillermo // Halty, José Alfredo // Harlein, Norberto David // Hecl, Marcelo Javier // Herrera, María Rosa // Hoffer, José Alberto // Hojman, Julio Cesar // Igoa, Luis Daniel Jesús // Ingliso, Rosana // Ingratta, Gabriela Beatriz // Islas, Tamara Elsa // Jarrier, José Augusto // Jarrier, Lucrecia Estela // Karlau, Susana Beatriz // Krohling, Duilio Horacio // Labarrieta, Cecilia Lujan // Lafasi, Carmen Esther // Lardapide, Osvaldo Ulises // Larroca, Lucrecia Gabriela // Larsen, Marina Raquel // Lascicli, Claudio Ángel // Laurenz, Facundo // Leiva, Yamila Giselle // Lescano, Sonia Estela // Ligori, María De Los Ángeles // Lolli, Julio Cesar // López, Cristian Alejandro // López, Eleno Aureliano // López, Jorge Daniel // López, María José // Lucero, Luisina // Lucero, Sergio Daniel // Lurbe, Maria Teresa // Maduena Abdala, Pablo Enrique // Maestro, Laura Vanesa // Maiz, Gabriel // Maldonado, María Ester // Maneiro, Walter Roberto // Manfredo, Marcelo Esteban // Mangieri, Eduardo Ángel // Mangudo Coria, Eduardo Roberto // Manriquez San Martin, Juan Carlos // Mansilla, Sandra Carina // Manteiga, Silvina Barbara // Marcovecchio, Darío Rubén // Martel, Oscar Alberto // Martin, Jonatan Iván // Martínez, Darío Roberto // Martínez, Rubén Ezequiel // Masounave, María Guillermina // Mino, Antonio Casimiro // Mino, Guillermo Ramon // Minoli, Eduardo Enrique // Molina, Alberto Daniel // Molinero, María De Los Milagros // Montenegro, Walter Orlando // Mora Quintanilla, Jaime Rigoberto // Nadares, Juan Horacio // Naranjo, Juan Bautista // Navarro, Claudia Marcela // Navarro, María Alejandra // Negri, Viviana Elisabet // Nesprias, Gisela Soledad // Nieva, Analía Soledad // Nievas, Diego Ariel // Nievas, Facundo Matías // Nievas, Noemi Elisabeth // Noguera, Walter Javier // Ochoa, María Cristina // Olivetto, Adolfo Juan // Ortiz, Pedro Daniel // Osamiz, Paola Alejandra // Pablo, Norberto Rogelio // Pacheco, Estefanía Soledad // Pais, Claudia Fabiana // Paiz, Baldomero Abelardo // Palacio, María Virginia // Palacios, Delia Antonia // Paz, Ana Beatriz // Peralta, Alejandra Marcela // Peralta, Evelyn Rocio // Peralta, Ricardo José // Pereyra, Marisol Lujan // Pérez, Alejandra Elizabeth // Pérez, María Cristina // Petersen, Carlos Ariel // Petesch, Alfredo Omar // Pezzali, Luis Norberto // Plaza, Miguel Ángel // Polijronos, Basilio Alejandro // Ponce, Elba Irma // Quintana, Néstor Rubén // Quintas, Miguel Conrado // Quiroga, Sergio Gustavo // Ramírez, Eduardo Javier // Ramos, Maria Soledad // Rasmunsen, Karina // Rebasti, Adriana Ester // Reig, Roberto Horacio // Reina, Silvina Alejandra // Ricaud, Maria Guadalupe // Rios, Elsa Susana // Ripoll, Elsa Flora // Rodríguez, Eugenio // Rodríguez, Franco Ezequiel // Rodríguez, Gladys Mabel // Rodríguez, Macarena Aylen // Rodríguez, Mirta Andrea // Rodríguez, Orlando Sebastián // Rodríguez, Sandra Vanesa // Rojas, Dominga Isabel // Rojas, German Eduardo // Roldan, Paola Alejandra // Rosa, Carlos Antonio // Rosatto, José Pablo // Ruppel, Daniel Darío // Ruppel, María Cecilia // Saavedra, Alejandra Edith // Saavedra, Natalia Andrea // Saborido, Lucia Haydee // Salinas, Paola Florencia // Salomón, Analía Emilce // San Martin, Patricia Liliana // Santellán, Andrea Claudia // Sarrasqueta, Marcelo Daniel // Sayes, Patricia Carla // Scheftsik, Juan Ángel // Schwindt, Cristian // Scoles, Patricia Irene // Serafin, Nelida Josefina // Severo, Mariela Isabel // Sierra, Analía Graciela // Sierra, Matías Ezequiel // Silva, Irma Isabel // Silva, Yesica Lucrecia // Simon, Marcos Renee // Smith, Adriana Inés // Solis, Ignacio Gabriel // Soraiz, Rubén Hernán // Sosa, Laura Andrea // Sosa, Miqueas Joel // Sosa, Silvana Sara // Sosa, Yesica Anabela // Soutrelle, Adrian Gustavo // Stieb, Feliciano Oscar // Suarez, Oscar Eduardo // Tegano, Mauricio José // Tejeda, María José // Testa, Noelia Ivana // Torres, Blanca René // Trebuq, Pablo Cesar // Trejo, Mariela // Trimigliozzi, Adan David // Troncoso, Ramon // Tula, Martin Alejandro // Valderrey, Roberto Javier // Valenzuela, Matías Sebastián // Van Dyk, Maria Noemi // Varela, Elba Hipolita // Vásquez, María Rosa // Vecchi, Hugo Agustin // Virgini, María De Los Angeles // Viscaino, Claudia Romina // Vivas Morales, Maria De Los Angeles // Vivas, Amalia // Vivas, Dora Liliana // Vivas, Mariana Luz // Wisner, Osvaldo Manuel Elias // Zerrizuela, Yanina Vanesa // Zupcic, Marta Zunilda // Zurita, Virginia Elizabeth