“Conexión 4 en vivo”, Folklore y raíces latinoamericanas.
El próximo sábado 21 de febrero a las 21.30 hs, Conexión 4 se presentará en Sala
Cabral, ubicada en Sargento Cabral 3232, para compartir una noche dedicada a la
música folklórica y latinoamericana.
El cuarteto olavarriense llega con guitarras encendidas y pulso latino para presentar
“CONEXIÓN 4”, un espectáculo donde el folklore y la música latinoamericana respiran
con voz propia.
La formación está encabezada por el maestro Eduardo Timpanaro, compositor y alma
creativa del proyecto. Lo acompañan Erica Labelle y Ramiro Carreira Neto en guitarras,
y José Larregle en percusión, completando un ensamble que suena compacto, sensible
y profundamente nuestro.
Nacido a mediados de 2021, el grupo surgió del deseo simple y poderoso de volver a
encontrarse sobre un escenario. Desde entonces, Conexión 4 ha recorrido distintos
espacios culturales de su ciudad y la provincia, participando en eventos destacados
como Guitarras del Mundo en sus ediciones 2022 y 2024, además de presentarse en
ciudades como Azul, Tres Lomas, Trenque Lauquen, Salliqueló, Tandil, Rauch, Monte
Hermoso y Bolívar.
El repertorio combina composiciones originales de Timpanaro con un abordaje fresco
del cancionero folklórico y latinoamericano. Cada pieza es una conversación entre
cuerdas y percusión, una trama sonora que invita a escuchar con el cuerpo entero.
Entradas: $10.000( anticipadas con reserva previa), en puerta $12.000
Reservas al WhatsApp: 02284 619066