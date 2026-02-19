“Conexión 4 en vivo”, Folklore y raíces latinoamericanas.

El próximo sábado 21 de febrero a las 21.30 hs, Conexión 4 se presentará en Sala

Cabral, ubicada en Sargento Cabral 3232, para compartir una noche dedicada a la

música folklórica y latinoamericana.

El cuarteto olavarriense llega con guitarras encendidas y pulso latino para presentar

“CONEXIÓN 4”, un espectáculo donde el folklore y la música latinoamericana respiran

con voz propia.

La formación está encabezada por el maestro Eduardo Timpanaro, compositor y alma

creativa del proyecto. Lo acompañan Erica Labelle y Ramiro Carreira Neto en guitarras,

y José Larregle en percusión, completando un ensamble que suena compacto, sensible

y profundamente nuestro.

Nacido a mediados de 2021, el grupo surgió del deseo simple y poderoso de volver a

encontrarse sobre un escenario. Desde entonces, Conexión 4 ha recorrido distintos

espacios culturales de su ciudad y la provincia, participando en eventos destacados

como Guitarras del Mundo en sus ediciones 2022 y 2024, además de presentarse en

ciudades como Azul, Tres Lomas, Trenque Lauquen, Salliqueló, Tandil, Rauch, Monte

Hermoso y Bolívar.

El repertorio combina composiciones originales de Timpanaro con un abordaje fresco

del cancionero folklórico y latinoamericano. Cada pieza es una conversación entre

cuerdas y percusión, una trama sonora que invita a escuchar con el cuerpo entero.

Entradas: $10.000( anticipadas con reserva previa), en puerta $12.000

Reservas al WhatsApp: 02284 619066