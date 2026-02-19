Víctor Ottoboni: “Seguimos acá en la planta” tras el cierre de FATE

El personal de FATE permanece en la planta y denuncian que la empresa no retrotraerá la decisión. Víctor Ottoboni, empleado con 21 años de antigüedad y afiliado al SUTNA, confirmó que permanecen en la fábrica desde que se enteraron de la decisión empresarial.

“Seguimos acá en la planta. Pasamos la noche y ahora se está desarrollando una asamblea para definir cómo continuar”, explicó Ottoboni a «Desayuno con Noticias».

El trabajador relató que la noticia se conoció de manera abrupta. “Me enteré cuando vine a trabajar y encontré un cartel en la puerta anunciando el cierre. La planta estaba cerrada”, señaló. Aseguró que no se esperaba una decisión de esta magnitud, aunque existían rumores por despidos previos.

Según detalló, el plantel bajo convenio pasó de más de 1.500 trabajadores a alrededor de 700 en el último año y medio. “Muchos compañeros se fueron presionados, endeudados, aceptando desvinculaciones”, sostuvo.

Ottoboni expresó escepticismo respecto de la conciliación dictada tanto por autoridades bonaerenses como nacionales. “Las actas son claras: se debe retrotraer la situación al momento previo al conflicto, lo que implicaría reabrir la planta y volver a trabajar. Pero el dueño ya dijo públicamente que la fábrica seguirá cerrada”, afirmó.

El propietario de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, argumentó públicamente dificultades vinculadas a la importación de neumáticos y al contexto económico.

Sin embargo, Ottoboni rechazó esa postura: “La crisis la estamos pagando los trabajadores. La fábrica venía produciendo y vendiendo, incluso exportando”.

Además, remarcó que la producción estaba enfocada mayormente en neumáticos para autos y camionetas, aunque también para camiones, con exportaciones a Brasil. Actualmente, cerca de un centenar de trabajadores permanece dentro del predio.

“Vamos a seguir defendiendo nuestro puesto de trabajo. Es la única manera de pelear por una negociación que revierta esta situación”, concluyó.