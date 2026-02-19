Visan Ingeniería realizó la mejor oferta para realizar obras en la Escuela Primaria N° 11 de Hinojo

La empresa Visan Ingeniería presentó la oferta más económica en el marco de la Licitación Privada 04/2026, destinada a ejecutar obras en la Escuela Primaria N° 11 de Hinojo, según se conoció este jueves tras el acto de apertura de cotizaciones realizado por el Municipio de Olavarría.

El acto se desarrolló a las 10 en la Dirección de Licitaciones del Palacio Municipal. La intervención contempla la construcción de una cocina, un baño para personas con discapacidad y distintos arreglos en el techo del edificio ubicado sobre Álvarez y Pierris, en la localidad de Hinojo.

Durante la apertura de sobres se conocieron las siguientes propuestas económicas: Proponente N° 1: Castelli Jonatan Gabriel, con una oferta de $106.701.945; Proponente N° 2: Vilmey ARG SA, con una oferta de $90.500.000 y Proponente N° 3: Visan Ingeniería, con una oferta de $81.274.913,02.

La oferta presentada por Visan Ingeniería fue la de menor monto entre las tres cotizaciones.

El proyecto prevé la construcción de más de 50 metros cuadrados destinados a cocina, depósito y baño para personas con discapacidad. Además, se realizarán trabajos en cielorrasos, colocación de membranas y reparación de filtraciones en el sector del Salón de Usos Múltiples.

El plan incluye también tareas de mantenimiento general y puesta en valor del establecimiento educativo.