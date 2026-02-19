Héctor Abel Arrechea (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 19 de febrero de 2026 a los 79 años de edad. Su esposa Susana Berton; sus hijas Laura y Paula; su nieta Ariana y demás deudos participan su fallecimiento. No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el viernes 20 de febrero a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Nació en Olavarría, vivía en el barrio Independencia y era retirado de la Policía Bonaerense.