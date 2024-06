Fuero laboral: Trabajadores pueden recibir asistencia legal gratuita a través del Colegio de Abogados

La presidenta del Colegio de Abogados Departamental Azul, María Fernanda Giménez anunció este miércoles en Olavarría que trabajadores que requieran de asistencia jurídica podrán acercarse a la sede del Colegio o cualquiera de sus delegaciones a solicitar el sorteo de un abogado mediante el Sistema de Asistencia Jurídica al Trabajador (AJUTRA).

El sistema AJUTRA está ideado para que el trabajador obtenga asesoramiento legal en forma rápida, gratuita y garantizada al que accederá on line, de manera muy fácil, a través de un listado de profesionales registrado en cada Colegio de Abogados Departamental, que lo patrocinará durante las etapas de su reclamo ya sea administrativo o de gestión judicial.

Durante la conferencia de prensa realizada en nuestra ciudad, la Presidenta del Colegio de Abogados estuvo acompañada por Marcelo Bianco y Pablo Acosta, vicepresidente 2do del Colegio y presidente de la Asociación de Abogados, respectivamente.

En Olavarría hay unos 30 abogados inscriptos al sistema AJUTRA y son quienes están en condiciones de ser sorteados ante un requerimiento de un trabajador.

María Fernanda Giménez explicó: “a partir de junio en la sedes de Olavarría, Azul y Tandil comenzamos con el sistema AJUTRA a realizar sorteos de profesionales para aquellos trabajadores que requieran de asistencia jurídica. Si bien esto se venía haciendo dentro del Ministerio de Trabajo, ahora nosotros contamos con esta posibilidad de atender a los trabajadores acá, y hacer el sorteo de los abogados que están dentro del sistema AJUTRA.”

La Presidenta del Colegio de Abogados de Azul aseguró que el sistema AJUTRA “no está funcionando al ciento por ciento en cuando a los sorteos en el Ministerio de Trabajo”. Aclaró que esto no pasa sólo en Olavarría sino que es algo que se repite en otras localidades y agregó: “esto tiene que ver con una cuestión política de cómo trabaja el Ministerio.”

En este sentido, María Fernanda Giménez reiteró: “el Ministerio, no solo la delegación de acá, sino el Ministerio de Trabajo, tiene una política un poco más restringida con respecto al sistema AJUTRA y no se sortea el ciento por ciento de lo que ingresa a las localidades. Se hace un filtro previo para después el sorteo.”

María Fernanda Giménez dijo: “este es el sistema que funciona dentro del Ministerio, el Ministerio debería sortear a cada trabajar que asiste por una consulta un Letrada y esto hoy no está ocurriendo.”

Giménez recordó que existe un convenio entre el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo que permite realizar los sorteos para “garantizar que todos los profesionales están dentro del sistema, anotados, inscriptos, puedan tener también una fuente laboral en asesorar gratuitamente a los trabajadores.”

La Presidenta del Colegio de Abogados de Azul recomendó a la comunidad que además de concurrir al Ministerio de Trabajo se acerque a la sede de la Asociación local para requerir el asesoramiento.

Por su parte, el doctor Pablo Acosta en su rol de Presidente de la Asociación de Abogados de Olavarría dijo que está decisión está tomada teniendo en cuenta la situación crítica que está pasando el país y señaló: expresó durante la conferencia de prensa: “es tratar de darle al trabajador la herramienta rápida para tratar de resolver ese problema. No solamente el trabajador que está registrado, sino aquel trabajador que está en negro. La idea es tratar de sacarle todas las dudas que tenga en ese instante y tratar de actuar rápido.”

Acosta explicó: “un abogado laboralista es alguien muy específico, no es una rama que hacen muchos colegas, entonces eso amerita un estudio previo de cada caso en forma particular. Entonces lo que se busca este sistema y lo que le va a facilitar a las personas es que un abogado idóneo trabaje su caso de manera correcta.” Sobre ese abogado, Pablo Acosta dejó aclarado que el trabajador no le deberá pagar a ese abogado durante todo el proceso.

Pablo Acosta consideró que hoy el Sistema AJUTRA, dentro del Ministerio de Trabajo, “anda de forma irregular” y también dejó aclarado que no es sólo en Olavarría sino en otros distritos del Departamento Judicial.

De la conferencia de prensa participó además el vicepresidente 2do del Colegio de Abogados, Marcelo Bianco que dio los detalles sobre el servicio que encuentra un trabajador cuando solicita asesoramiento jurídico mediante el sistema AJUTRA.

Reseñó Bianco: “el trabajador viene, hace la consulta, no tiene que pagar absolutamente nada y es asesorado por un abogado que está capacitado para hacerlo, porque no es que todos los abogados están inscriptos en este sistema AJUTRA que funciona bajo ese convenio con el Ministerio, sino que se cumplen una serie de requisitos que hacen a la especialización y además es voluntario. El colega que quiere inscribirse, cumpliendo esos requisitos, se inscribe y puede atender a los trabajadores como cualquier abogado que no está inscripto en ese sistema y atienda en su estudio particular.”

Bianco agregó que, “la idea es un poco abrir un campo de atención para que el trabajador se sienta acompañado, asistido y esclarecido respecto de sus derechos laborales.”

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Abogados de Olavarría volvió sobre la gratuidad del sistema y señaló: “el sistema está implementado de tal forma que el abogado sabe que no puede cobrar. Entonces creo que es una herramienta, es la herramienta más poderosa que tiene hoy el Colegio, es decir, vengan, acérquense, que nosotros mismos aseguramos de que va a ser forma gratuita, y obviamente que confíen. Realmente el abogado está mal visto por la sociedad. Se está tratando de buscar ciertas formas de demostrar que en realidad somos una herramienta útil para que defienden a los trabajadores.”

Por último, María Fernanda Giménez se refirió al número de abogados de Olavarría que están dentro del sistema AJUTRA y en condiciones de ser sorteados a requerimiento de un trabajador. “Yo considero que en principio es poco”, aseguró la Presidenta del Colegio de Abogados quien luego volvió a mencionar que el sistema no está funcionando y “entonces eso también hace que no haya interés en participar”, indicó.

Frente a esto sostuvo: “la intención del Colegio es que el sistema realmente funcione, donde hay más flujo de trabajo, obviamente al abogado le va a interesar. A los que están en condiciones, que cumplen con los requisitos y tienen la especialidad, se van a ir incorporando al sistema de a poco.”