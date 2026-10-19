La Biblioteca Armando Collinet convoca a escritores de Olavarría a participar de un concurso de cuentos

La Biblioteca Popular Armando Collinet lanzó “Historias que esperan”, un concurso literario destinado a mayores de 18 años que residan en Olavarría y quieran presentar cuentos inéditos de autoría propia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y contempla premios para las obras seleccionadas.

La iniciativa busca promover la escritura, la lectura y la creación literaria, además de generar un espacio de reconocimiento para autores de la comunidad. La propuesta invita a compartir historias que todavía esperan ser contadas y encontrar nuevos lectores.

Cómo participar

El concurso es de temática libre y cada participante podrá presentar un único cuento. Las obras deberán estar escritas en español, ser inéditas y no haber sido premiadas en otros certámenes ni estar comprometidas con editoriales o publicaciones que impidan su participación.

Los textos deberán tener una extensión de entre dos y cinco páginas y cumplir con las pautas establecidas en las bases. La presentación será en formato físico, mediante un sistema de doble sobre que permitirá preservar la identidad de los autores durante la evaluación.

Un jurado integrado por tres personas vinculadas con la literatura, la escritura, la docencia, las bibliotecas o la promoción de la lectura tendrá a su cargo la selección de las obras. Entre los criterios de evaluación se contemplarán la calidad literaria, la originalidad, la construcción narrativa y la capacidad de generar una experiencia significativa en el lector.

Dónde consultar las bases

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases y condiciones a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 2284-545589.

2284-545589. Dirección: Alsina 2659, Olavarría.

Alsina 2659, Olavarría. Instagram: @biblioarmandocollinet.

@biblioarmandocollinet. Facebook: Biblioteca Popular Armando Collinet.

Biblioteca Popular Armando Collinet. Correo electrónico: [email protected] .

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Desde la biblioteca invitaron a los vecinos a sumarse a la propuesta y compartir sus historias con la comunidad.