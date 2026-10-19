Ferro y Racing protagonizan el clásico en la recta final del torneo local

Ferro Carril Sud recibirá a Racing A. Club este martes 20 de octubre, desde las 19:30, en el estadio Domingo Francisco Colasurdo, por la décima fecha del torneo local “Juan Domingo Marinangeli”.

El clásico enfrentará a dos equipos ubicados en los primeros puestos, en una etapa decisiva antes del inicio de los playoffs.

El Carbonero buscará hacerse fuerte en su cancha ante el Chaira en un encuentro que puede resultar importante para las posiciones de cara a la definición del campeonato.

Desde la organización informaron que el partido se disputará sin público visitante.