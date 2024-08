Victoria Brauton (*)

En una era donde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente se han vuelto prioridades globales, Jesica Recio, una apasionada ciclista de Olavarría, ha transformado su hobby en un movimiento local a través de su proyecto “Bicicleteando”.

Bicicleteando es un perfil de Instagram donde Jesica comparte día a día su experiencia y los recorridos que hace con la bicicleta tanto para llegar al trabajo como para ser turista de su propia ciudad. Recomienda lugares, paradas y atracciones turísticas a las que es posible llegar en este medio de transporte sustentable.

Jesica comenzó su relación con la bicicleta hace aproximadamente una década, de manera bastante casual. “Empecé en bici hace más o menos 10 años haciendo salidas cortas. Primero, subirme a la bicicleta. Tenía una bicicleta que una de mis hermanas dejó en casa y comencé a usarla”, recuerda Jesica. Lo que comenzó como una forma de explorar su vecindario rápidamente se convirtió en una pasión por descubrir nuevos lugares dentro de su ciudad.

La bicicleta no solo le permitió a Jesica recorrer diferentes rincones de Olavarría, sino que también le brindó una perspectiva fresca y renovada sobre su entorno. “Me descubro como que una persona que a veces se aburre o que no le encuentra nada a la ciudad, y a mí la bicicleta me dio la oportunidad de encontrarle cada día algo nuevo a Olavarría”, comenta. Este redescubrimiento constante la inspiró a compartir sus experiencias a través de redes sociales, naciendo así “Bicicleteando”.

Las salidas eran al principio cortas: recorría la Av. Trabajadores hasta Av. Del Valle, y con el tiempo fue aumentando el recorrido. Quería conocer más lugares en Olavarría, como veía que otros hacían en las redes sociales. “Así que poco a poco me fui acostumbrando a la bicicleta”, recuerda.



Después de varios meses de adaptación, empezó a hacer rutas más largas con su hermana y una amiga. “Recuerdo nuestra primera vuelta a Calera, en ese momento me parecía un lugar inalcanzable. Pero con el tiempo, comencé a salir cada fin de semana o siempre que podía. Más tarde, me uní a un grupo de ciclistas en Olavarría y conocí muchos lugares nuevos”, relata Jesica de sus primeras experiencias en bici. “Luego, compré una bicicleta más urbana para ir al trabajo a diario, lo cual me motivó a empezar Bicicleteando, así fue como en enero de 2022 comencé a compartir mis experiencias en Instagram”.



¿Qué te inspiró a crear contenido sobre tus salidas en bicicleta y sobre la ciudad?



Me di cuenta de que la bicicleta me permitía descubrir y apreciar mi ciudad de una manera nueva. Empecé a ver detalles que no notaba cuando iba en auto. Decidí compartir estas experiencias en Instagram. Cada día algo nuevo me llamaba la atención, y eso me llevó a crear historias y contenido de mis experiencias en diferentes viajes en bici. También doy tips y cuidados a tener en cuenta para andar más cómodo sobre ruedas.

“Es importante planificar las salidas, llevar siempre agua y, si es posible, algo de comer. También recomiendo usar casco y luces, especialmente si se anda de noche”

¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad hacia tu contenido en redes sociales?

Sorprendentemente positiva. Pensé que tendría unos mil seguidores, pero hoy en día me siguen de muchos lugares, incluso de fuera del país. Me contactan personas interesadas en conocer Olavarría, en saber dónde acampar o en lugares que menciono. Es increíble cómo algo tan simple como andar en bici puede conectar a tanta gente.

¿Qué desafíos has encontrado al promover la movilidad en bicicleta en Olavarría?

Principalmente, los desafíos son más mitos que realidades. La gente dice que no se puede andar en bici porque los caminos o calles no son seguras o por el mal clima. Pero he demostrado que con el equipo adecuado se puede andar en bici en cualquier condición. Siempre comparto consejos sobre qué usar cuando hace frío o calor, y así romper esos mitos.





“Mi consejo es empezar de a poco. Utilizar la bicicleta que tengan en casa, inflar las ruedas y salir a dar una vuelta. Con el tiempo, van ganando confianza y podrán hacer recorridos más largos”

¿Has notado si se respeta al ciclista en la ciudad?

Sí, creo que sí se respeta, aunque es un esfuerzo de ambas partes. El ciclista también debe respetar las normas de tránsito. En mi experiencia, he visto que los conductores suelen ser considerados, especialmente si el ciclista es visible y sigue las reglas.

(*) Trabajo realizado para la cátedra Redacción periodística I de la carrera de Periodismo de la Facso