La Fiesta de la Torta Frita de Loma Negra se reprogramó para el 1 de noviembre

La Fiesta de la Torta Frita de Loma Negra, prevista para este domingo 11 de octubre, fue reprogramada para el domingo 1 de noviembre debido a las persistentes lluvias que afectan a Olavarría y la región.

La decisión fue acordada por la Subsecretaría de Cultura del Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra y las instituciones de la localidad serrana.

Las precipitaciones también obligaron a suspender otras propuestas que serán reprogramadas: la Feria por el Día de la Madre en la Casa del Bicentenario, el Festival Cervecero Prost! y la salida “Aventura con historia”.