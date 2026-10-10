Renunció el prosecretario del Concejo Deliberante de Azul tras una denuncia por presuntas estafas

Rodrigo David Santamaría Martini, presidente del GEN local, dejó su cargo luego de ser denunciado por una supuesta operatoria financiera privada en dólares. La investigación judicial busca determinar las responsabilidades en un caso que involucraría unos 86.000 dólares y al menos cuatro denunciantes.

Según informó la Agencia DIB, la denuncia fue presentada ante la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo, que abrió una investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con las presentaciones, la presunta operatoria consistía en la entrega de dólares a cambio de intereses mensuales. El mecanismo se habría extendido durante aproximadamente diez meses y habría funcionado a través de contactos personales.

Uno de los denunciantes declaró haber entregado inicialmente 5.000 dólares y luego otros 10.000, hasta alcanzar un total de 31.000 dólares. Según su testimonio, durante los primeros meses recibió los intereses acordados, pero la situación cambió el 20 de septiembre, cuando debía concretarse un nuevo pago.

A partir de esa fecha, las respuestas a sus comunicaciones se habrían demorado hasta que dejaron de contestar los mensajes y las llamadas.

El denunciante también sostuvo que, al acercarse a un domicilio vinculado al funcionario, le transmitieron que Santamaría Martini habría manifestado que debía abandonar la ciudad porque adeudaba una importante suma de dinero.

Santamaría Martini presentó su renuncia al cargo de prosecretario legislativo este sábado. Por el momento, no se informaron medidas cautelares contra el dirigente y la investigación continúa en curso para establecer si existieron delitos y determinar las eventuales responsabilidades.