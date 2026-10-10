La Parroquia San Cayetano organiza un viaje a Luján para el encuentro con el Papa León

La Parroquia San Cayetano del barrio CECO de Olavarría organiza el viaje en micro a Luján para participar del encuentro con el Papa León, previsto para el próximo 11 de noviembre.

La convocatoria lleva como lema “¡Vayan y anuncien! Vamos al encuentro con el Papa León”.

La actividad contempla una misa a las 10 horas en la ciudad de Luján.

La salida será desde la Parroquia San Cayetano, aunque no se informó el horario de partida desde Olavarría.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información por teléfono o WhatsApp al 2284 370952. También pueden acercarse a la secretaría parroquial los miércoles, jueves y viernes, de 9 a 11 horas.