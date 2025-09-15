Licitación Pública: «Mantenimiento, limpieza y reparación de alcantarillas de caminos rurales»
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA 25/25
OBJETO: «MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS DE LOS CAMINOS RURALES DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA»
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 314.600.000,00.-
ALOR DE PLIEGO: $340.758,00.-
FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 29/09/2025 – 13 Hs.
FECHA DE APERTURA SOBRES: 01/10/2025 – 10 Hs.
LUGAR DE APERTURA: Palacio SAN MARTÍN
Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 01 de OCTUBRE de 2025, momento en que comience el acto de apertura de sobres.
NOTA: el pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar