 Emilio Ramón  Pelroso «Cacho» (Q.E.P.D.)

 EMILIO RAMÓN  PELROSO «CACHO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  14   de   Septiembre  de 2025 a los  82  años de edad.


Sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sierras Bayas «A», M. Smirnoff 2663, Comienza 8:30hs, finaliza 17hs.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Catriel, Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento: Paraná, Entre Ríos.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

