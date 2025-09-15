EMILIO RAMÓN PELROSO «CACHO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.



Sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sierras Bayas «A», M. Smirnoff 2663, Comienza 8:30hs, finaliza 17hs.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Catriel, Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento: Paraná, Entre Ríos.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.