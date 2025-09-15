Emilio Ramón Pelroso «Cacho» (Q.E.P.D.)
EMILIO RAMÓN PELROSO «CACHO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 14 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.
Sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sierras Bayas «A», M. Smirnoff 2663, Comienza 8:30hs, finaliza 17hs.
SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Catriel, Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Paraná, Entre Ríos.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.