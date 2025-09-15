Aguer Gym se destaca en competencias nacionales e interamericanas

La academia local Aguer Gym, dirigida por la profesora Daniela Aguer, ha tenido un desempeño sobresaliente en recientes competencias, llevando el talento de sus bailarines a lo más alto en escenarios nacionales e interamericanos.

El pasado sábado 6 de septiembre, 42 bailarines de la academia participaron en una competencia nacional en la ciudad de 9 de Julio, logrando una excelente clasificación para las finales en Buenos Aires. Los grupos, divididos en categorías (Cadet, Infantiles, Master y Baby’s), se destacaron en los niveles Pre y Élite.

La academia consiguió clasificar a las finales con cinco duplas:

Master : Angélica Córdoba y Stella Cardoso; Verónica de la Torre y Alejandra Pagano; Eva Duarte y Adriana Vera.

: Angélica Córdoba y Stella Cardoso; Verónica de la Torre y Alejandra Pagano; Eva Duarte y Adriana Vera. Infantil B : Pía Rodríguez y Geraldine Díaz.

: Pía Rodríguez y Geraldine Díaz. Baby’s: Emilia Durán y Aymara Aguirre.

También se clasificó un trío Cadet (Lautaro Lencina, Abigail Martínez y Tatiana Córdoba) y cinco solistas: Nazly Alvarado (baby’s), Isabella Navarro (infantil), Abigail Giacomazo (infantil), Defne Farra (infantil) e Isabella Giacomazo, quien además clasificó para el Subamericano en Brasil 2026.

El desempeño de los bailarines de Aguer Gym fue evaluado por el juez Franco Quiles en las categorías de reggaeton y free mix dance.

El domingo 14, la academia volvió a brillar, esta vez en el Campeonato Interamericano “Danzas de las Sierras” en Balcarce. Con un total de 25 bailarines (19 juveniles y 6 adultas), Aguer Gym presentó 27 coreografías, incluyendo tres grupos, 17 solistas, dos duplas y un trío.

La academia se llevó la mayoría de los premios, destacándose con múltiples primeros puestos. Su actuación fue tan impactante que recibieron una Mención Especial al Mejor Grupo del Interamericano, consolidando otra gran victoria para el talento local.