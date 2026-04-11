Nuevos profesionales de Medicina completaron su formación en la Facultad de Ciencias de la Salud

Este sábado, 60 estudiantes dieron un paso fundamental en su formación y se convirtieron en nuevos profesionales de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN.

La evaluación se realizó en el marco de la Práctica Final Obligatoria (PFO), a través del sistema ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado), una instancia que permite valorar de manera integral los conocimientos teóricos, las habilidades clínicas y las actitudes profesionales.

Durante la jornada, distintos espacios de la Facultad se transformaron en consultorios donde los estudiantes resolvieron casos clínicos junto a actores y actrices que representaron pacientes, en un entorno realista y controlado.

Listado de nuevos profesionales

Camila Liggerini, Mayra Belén Gamberini, Yanina Almada, Antonella Cordillo, Elina Malena Ardiles, Valentina Cos, Agustina Milagros Vera, Carolina Angélica Barriga, Abril Diez, Lourdes Batista, Jorge Rocío Echeverría, Valentina Piñero, Sol Lacovara, Ayelén Zanazzi, Lucía Ferreira, Valentina Rena, Macarena Aime Ferreyra, Rosario Chantiri, Liliana Magali Mordau, Camila Rico, Miranda Jumenez, Agustina de los Milagros Escobar, Sabrina Girelli Waimann, María Eugenia Gómez López, Yaima Alfaro Lutz, Malen Gonnet, Lucía Miranda, María Sofía Guastavino, Martina Pirola, Celia Antonela Pereyra, Florencia Igarza, Catalina Meira, Maira Ikes Ramos, Mailen Belén Reinoso, Jacqueline Moro, Martina Cerbero, Nazarena Navone, Maricruz García Rigano, Milagros Aylen Rodríguez, Alejandra Candela Olivetto Candia, Camila Sandobal, Rocío Pareja, Oriana Varelli Alonso, Candela Abril Hoffer, Ornella Varelli Alonso, Graciana Bourgez, Martina Defeo, Candela Marra, Lindauro Matías Barrera Manzur, Leonardo Cabrera, Santiago Martín Fernández, Tomás Bautista Giorgio, Francisco Octavio Ramírez Corral, Luca Luján, Nicolás Guerra, Franco Medina, Bruno Bautista Messineo, Lisandro Agustín Lanati, Axel Olivero Moyano y Bruno Germán Caminos.

Cabe destacar que este grupo completa una nueva cohorte de médicas y médicos formados en la institución.

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud felicitaron a los nuevos profesionales por este logro y destacaron el acompañamiento de docentes, autoridades y personal nodocente durante todo el proceso de formación.