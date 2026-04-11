Nuevos profesionales de Olavarría juraron en el Colegio de Abogados de Azul

En la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul se llevó a cabo un nuevo acto de jura de profesionales que se incorporaron a la matrícula. La ceremonia marcó el inicio del ejercicio profesional para un grupo de letrados, entre los que se destacaron seis representantes de Olavarría.

El acto contó con la presencia de la presidenta de la institución, María Fernanda Giménez; el vicepresidente primero, Marcelo Bianco; y la secretaria del Consejo Directivo, Romina Maineri. La sala se mostró colmada de familiares y allegados que acompañaron a los nuevos profesionales en este momento.

Durante la ceremonia, se brindaron palabras de bienvenida centradas en el valor de la profesión y el acompañamiento institucional. Desde el Colegio destacaron la importancia de esta etapa, tanto en lo profesional como en la construcción de un vínculo con la entidad.

En ese marco, también se hizo hincapié en el sentido de pertenencia que implica la incorporación al Colegio y en la necesidad de contar con profesionales comprometidos con la abogacía, en un contexto atravesado por nuevos desafíos.

En esta oportunidad, los profesionales de Olavarría que prestaron juramento fueron:

Noelia Magalí Ortega

Rocío Agustina Capra Lier

Rocío Belén Soria

Solange Domínguez

Alexis Damián Candia

Juan Ignacio Attadía

La jura representó el inicio formal de su actividad profesional, en el marco de una ceremonia que también incluyó a letrados de otras localidades del Departamento Judicial.

La incorporación a la matrícula no solo habilita el ejercicio de la profesión, sino que también implica el ingreso a la vida institucional del Colegio. En ese sentido, desde la entidad remarcaron la importancia de la participación activa y el trabajo conjunto para fortalecer la abogacía en la región.