Obras de impermeabilización en la Escuela N° 12 de Loma Negra

El intendente Maximiliano Wesner visitó este miércoles la Escuela Primaria Nº 12 “María Curie” de Loma Negra, donde se ejecuta una obra de impermeabilización con una inversión superior a los 30 millones de pesos. Estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, e integrantes de la empresa adjudicataria, quienes fueron recibidos por los directivos del establecimiento.

Los trabajos consisten en la provisión de mano de obra y materiales para solucionar filtraciones en cuatro losas, que cubren una superficie de 620 metros cuadrados. El proceso técnico incluye el retiro de la membrana existente, limpieza de suciedad en losas, canaletas y bajadas de techos, construcción de carpetas niveladoras con pendientes hacia los desagües y la colocación final de membrana aluminizada en losas y cargas.

Esta intervención se integra en el Plan de Infraestructura Educativa del Municipio, que comprende reformas integrales, remodelaciones, construcciones nuevas y tareas de mantenimiento como pintura, arreglos de instalaciones y veredas en diferentes establecimientos del Partido de Olavarría.

La Escuela Nº 12 se encuentra ubicada en la intersección de las calles Santa Fe y Entre Ríos. El edificio fue inaugurado el 2 de agosto de 1958 para brindar formación educativa en la localidad y la zona rural.