Olavarría se Vistió de Fiesta para Honrar a la Virgen de Copacabana

Imágenes de Mauricio Latorre

La comunidad boliviana de Olavarría y sus devotos se unieron este fin de semana para rendir homenaje a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, en una celebración llena de fe, color y tradición. Las festividades, que se extendieron durante el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, se convirtieron en un punto de encuentro para familias enteras que se reunieron para honrar a su «Virgencita».

Un Fin de Semana de Devoción y Cultura



La celebración comenzó el sábado con la tradicional misa en honor a la Virgen, un momento de profunda devoción donde los fieles se congregaron para orar y agradecer. La jornada del domingo fue el punto culminante, con una emotiva procesión que recorrió las calles del Barrio Provincias Unidas. La imagen de la Virgen de Copacabana fue llevada en andas, acompañada por devotos, música y grupos de baile folclórico que aportaron un toque de alegría y tradición.

La celebración de la Virgen de Copacabana en Olavarría no solo es una manifestación de fe, sino también una importante instancia para la comunidad boliviana para mantener vivas sus raíces y compartirlas con el resto de la ciudad. El evento demostró, una vez más, que la fe y la cultura son un consuelo para el alma y una fuerza que une a las personas, sin importar la distancia.