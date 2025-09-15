Accidente de tránsito en avenida Pringles y Cortes

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de la Avenida Pringles y la calle Cortes, en Olavarría, resultando en una persona herida. El incidente ocurrió el 14 de septiembre de 2025.

Según la información oficial, un automóvil y una motocicleta colisionaron por razones que aún se investigan. El conductor del automóvil es un joven de 19 años, mientras que el motociclista, de 28 años, fue quien llevó la peor parte del choque.

El personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar. El motociclista fue encontrado tendido en el asfalto y, tras ser asistido, fue trasladado al hospital local. Se confirmó que sufrió una fractura de hombro y clavícula derecha, pero se encuentra fuera de peligro.

En el sitio del accidente trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias necesarias para determinar las causas del hecho. Los vehículos involucrados, un automóvil Fiat Tipo y una motocicleta Honda Wave, fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría Primera para las diligencias correspondientes.