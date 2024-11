Otra vez denuncian la vianda de los médicos del hospital en malas condiciones

Médicos residentes del hospital denunciaron que recibieron la vianda con presuntas larvas de moscas en sus servicios. «La vianda la recibimos en el servicio porque no podemos retirarnos para ir a almorzar,» señalaron a En línea Noticias. Este «nosotros somos un servicio que tenemos demanda continuamente y no podemos comer en el comedor por lo que traemos las viandas cerradas hacia nuestro servicio ellos no se hacen cargo porque no hay manera de demostrar que las moscas estaban en la cocina.» indicaron.

No es nuevo, hace un año el Secretario de gobierno de la gestión anterior, Hilario Galli confirmaba que habías sancionado a un proveedor por entregar comida a los médicos con larvas de moscas.

Por otro lado agregaron que, «La vianda viene cerrada y no las abrimos hasta que las comemos. Estamos más que seguros que fue en la cocina,» del Hospital indicaron.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp