Presentarán la antología literaria 2025 de la Escuela Municipal “Alfonsina”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a la presentación de la Antología Literaria 2025, una publicación que reúne trabajos realizados por alumnos que participan en los talleres de la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”.

La actividad se llevará a cabo el sábado 14 de marzo desde las 19 en el Centro Cultural Municipal San José. La entrada será libre y gratuita.

Durante la jornada también se presentará el Ensamble de Saxos de la Escuela Municipal de Música de Olavarría, que acompañará el encuentro cultural.

Desde el Municipio recordaron que la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina” forma parte de las propuestas educativas impulsadas a nivel local para distintos niveles de formación. El espacio tiene como objetivo promover la producción literaria y generar ámbitos de expresión artística para niños, jóvenes y adultos.

En ese marco, indicaron que las propuestas buscan que quienes participan puedan desarrollar su potencial creativo y formar parte activa de una comunidad en permanente crecimiento.