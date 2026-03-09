Denuncian que motos intentaron atravesar la movilización y que arrojaron agua con detergente durante la marcha del 8M

Organizaciones que integran el Frente de Mujeres y Disidencias de Olavarría difundieron un comunicado en el que denunciaron una serie de agresiones y provocaciones ocurridas durante la movilización realizada este sábado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ph: Agencia Comunica.

Según se indicó, durante la marcha se registraron al menos tres episodios. De acuerdo con el comunicado, “dos motos intentaron ingresar a la columna mientras avanzábamos por la calle Coronel Suárez, acelerando de manera intimidante”.

Además, señalaron que “desde un edificio arrojaron agua con jabón o detergente hacia la movilización”.

También se indicó que, hacia el final de la jornada, “una moto volvió a intentar atravesar la columna, tirándose encima de una persona”.

Las organizaciones afirmaron que, si bien “afortunadamente no hubo consecuencias graves”, consideraron que estas situaciones “no pueden ser naturalizadas” y las vincularon con “un clima de época en el que se habilita la agresión, la provocación y el desprestigio hacia quienes se organizan y se movilizan”.

En el mismo documento remarcaron que las marchas del 8 de marzo “son expresiones colectivas, pacíficas y democráticas, donde miles de mujeres y disidencias salen a la calle para reclamar por sus derechos y por una sociedad más justa”.

Finalmente, señalaron que decidieron hacerlo público porque “no se trata de hechos aislados, sino de acciones que encuentran legitimidad en discursos oficiales, que van corriendo los límites del respeto, la convivencia y vulneran nuestra democracia”.

En el cierre del comunicado sostuvieron que, frente a estos intentos de intimidación, “la organización y la movilización popular no se van a detener” y ratificaron que continuarán ocupando el espacio público “defendiendo la democracia, la memoria y los derechos conquistados”.