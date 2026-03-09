Convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria de ATE Seccional Centro
La Comisión Administrativa de la Seccional Centro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires convoca a sus afiliados a asamblea ordinaria y extraordinaria. La misma se llevará a cabo el jueves 26 de marzo en la sede gremial ubicada en Vélez Sarsfield 2512, en la ciudad de Olavarría.
El primer llamado está previsto para las 09:30 horas y el segundo para las 10:00 horas.
El orden del día para la asamblea ordinaria incluye:
- Elección de dos asambleístas para la firma del acta.
- Lectura del acta de la asamblea anterior.
- Elección de dos miembros titulares y dos suplentes para la junta electoral.
- Elección de delegados congresales al congreso provincial.
- Tratamiento y consideración de la memoria y balance de la gestión 2025 de la seccional.
Posteriormente, se realizará la asamblea extraordinaria para tratar los siguientes temas:
- Informe político.
- Plan estratégico para el año 2026.
- Designación de dos afiliados para la firma del acta.
La convocatoria lleva la firma de Marcela Dirazar, secretaria gremial, y María Luisa Quintana, secretaria general de ATE Seccional Centro.