Convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria de ATE Seccional Centro

La Comisión Administrativa de la Seccional Centro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires convoca a sus afiliados a asamblea ordinaria y extraordinaria. La misma se llevará a cabo el jueves 26 de marzo en la sede gremial ubicada en Vélez Sarsfield 2512, en la ciudad de Olavarría.

El primer llamado está previsto para las 09:30 horas y el segundo para las 10:00 horas.

El orden del día para la asamblea ordinaria incluye:

Elección de dos asambleístas para la firma del acta.

Lectura del acta de la asamblea anterior.

Elección de dos miembros titulares y dos suplentes para la junta electoral.

Elección de delegados congresales al congreso provincial.

Tratamiento y consideración de la memoria y balance de la gestión 2025 de la seccional.

Posteriormente, se realizará la asamblea extraordinaria para tratar los siguientes temas:

Informe político.

Plan estratégico para el año 2026.

Designación de dos afiliados para la firma del acta.

La convocatoria lleva la firma de Marcela Dirazar, secretaria gremial, y María Luisa Quintana, secretaria general de ATE Seccional Centro.