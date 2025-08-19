Primera edición de “Mi Primer Promo 2025”

El evento se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, en el marco de los festejos por el Día del Estudiante y la bienvenida a la primavera.

Se indicó que se llevará adelante en el Parque Avellaneda ( Santa Cruz y Avellaneda) desde las 10 y hasta las 20 horas.

La propuesta está destinada a todos los egresados de 6° año de las escuelas primarias de Olavarría y la zona. Ese día, cada división se presentará con su distintivo y podrá compartir una tarde de alegría junto a sus compañeros y familias.

Además ¡podrán participar por un premio de $200.000 en efectivo y la bandera para su división!



Competencia:

La votación se realizará en la cuenta de Instagram @walungferiaok

(Podrán recibir apoyo de familiares, amigos y toda la comunidad educativa).

Durante la jornada disfrutarás de:

Más de 80 puestos de feriantes con comidas, bebidas y artesanías.

Sonido y musicalización en vivo.

Show de Los Lirios de Olavarría.

Food trucks con variedad gastronómica.