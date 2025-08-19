Vacantes en la justicia: Varios olavarrienses aprobaron el concurso para cubrir un cargo de Fiscal en el Departamento Judicial Azul

En los primeros días de este mes de agosto, se confirmó que al menos cuatro abogados y abogadas olavarrienses aprobaron el concurso realizado en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de cubrir un cargo de Fiscal en el Departamento Judicial de Azul.

El listado de personas aprobados fue publicado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires en el Acta N° 1194 del 5 de agosto.

El doctor Juan Mañero, uno de los aprobados.

Una de las letradas que aparece con el concurso aprobado es la doctora Guadalupe Barraza. Es secretaria del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de la provincia de Buenos Aires. Además se ha desempeñado como docente del equipo capacitador de la Coordinación zonal de políticas de Género del Ministerio de Seguridad, Integrante de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y/o de Género de Olavarría y del equipo de coordinación de la Mesa.

enlineanoticias.com.ar

Además se pudo saber que también aprobó el concurso la doctora María José Núñez Schwindt quien en la actualidad se desempeña en la Unidad Funcional de Instrucción a cargo del doctor Christian Urlezaga. Nuñez Schwindt es egresada de UNLZ con Diploma de Reconocimiento al mejor promedio de la colación, Especialista en Derecho Penal UBA y docente de nivel terciario y universitario.

La doctora María José Núñez Schwindt

Otros de los aprobados es el doctor Juan Agustín Mañero quien se ha venido desempeñando como Ayudante en Delitos Rurales.

Igual suerte corrió la doctora María Lanceta, una abogada olavarriense que en la actualidad se desempeña en uno de los Tribunales Orales y Criminales del Departamento Judicial de Azul.