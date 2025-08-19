UNICEN: Se realizará una jornada por los 10 años del inicio de la Especialización en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes»

La Facultad de Derecho UNICEN invita a participar de las Jornadas «A 10 años del inicio de la Especialización en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes»⁣, la misma se desarrollarán los días 20 y 21 de Agosto de 2025⁣ desde las 15 hs. en el Colegio de Abogados de Azul, Av. Perón 514, con modalidad híbrida (Plataforma Zoom). ⁣

⁣

Requiere inscripción previa desde el formulario disponible en el link de la bio: https://forms.gle/6PnZzdY2ABSEwv6C9

⁣

Por consultas, comunicate por mail a [email protected] o por whatsapp al 2281 659039.⁣⁣⁣⁣

El programa es el siguiente:

15:00 hs. Bienvenida y apertura: Laura Giosa, Codirectora de la Especialización; Fernanda Giménez, Presidenta del Colegio de Abogados de Azul y Pablo Quaranta, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Azul.

15:20 hs. Presentación libro “Alimentos. Teoría general. Fuentes. Tutela judicial efectiva”

de Mariel Molina, Rubinzal Culzoni. Martina Salituri Amezcua

15:40 hs. La voz de NNA en procesos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental.

Mariel Molina, Docente invitada

16:20 hs. Presentación del libro “Protección y autonomía: el derecho a la vida familiar de niñas, niños y adolescentes” de Carolina Videtta, Editores del Sur. Martina Salituri Amezcua 16:40 hs. Adolescentes sin cuidados parentales. Carolina Videtta

17:20 hs. Break

17:40 hs. El ejercicio de la abogacía especializada en NNA. Sonia Seba

18:20 hs. Conferencia de cierre: Marisa Herrera, Directora de la Especialización

Coordinan: Martina Salituri Amezcua y Esteban Marmeto, Coordinadores de la Especialización

JUEVES 21/08

Fecha: jueves 21 de agosto de 2025

Lugar: Colegio de Abogados de Azul Cronograma:

15:00 hs. Conferencia de apertura: María Victoria Schiro

15:40 hs. Panel de egresadas/os. Sus temas de investigación: Florencia Calá, Gerardo Cerabona y Aldana Othar

16:40 hs. La mirada antropológica, desde la interdisciplina y el Observatorio de Derechos de NNA. Natalia Larrea

17:20 hs. Conferencias de cierre: Guillermina Zabalza y Laura Giosa