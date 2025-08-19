UNICEN: Se realizará una jornada por los 10 años del inicio de la Especialización en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes»

La Región
Por En Linea Noticias 0

La Facultad de Derecho UNICEN invita a participar de las Jornadas «A 10 años del inicio de la Especialización en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes»⁣, la misma se desarrollarán los días 20 y 21 de Agosto de 2025⁣ desde las 15 hs. en el Colegio de Abogados de Azul, Av. Perón 514, con modalidad híbrida (Plataforma Zoom). ⁣


Requiere inscripción previa desde el formulario disponible en el link de la bio: https://forms.gle/6PnZzdY2ABSEwv6C9

Por consultas, comunicate por mail a [email protected] o por whatsapp al 2281 659039.⁣⁣⁣⁣

El programa es el siguiente:

15:00 hs. Bienvenida y apertura: Laura GiosaCodirectora de la Especialización; Fernanda Giménez, Presidenta del Colegio de Abogados de Azul y Pablo Quaranta, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Azul.

15:20 hs.  Presentación libro “Alimentos. Teoría general. Fuentes. Tutela judicial efectiva”

de Mariel Molina, Rubinzal CulzoniMartina Salituri Amezcua

15:40 hs.  La voz de NNA en procesos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental.

Mariel MolinaDocente invitada

16:20 hs. Presentación del libro “Protección y autonomía: el derecho a la vida familiar de niñas, niños y adolescentes” de Carolina Videtta, Editores del SurMartina Salituri Amezcua 16:40 hs. Adolescentes sin cuidados parentalesCarolina Videtta

17:20 hs.  Break

17:40 hs.  El ejercicio de la abogacía especializada en NNA. Sonia Seba

18:20 hs.  Conferencia de cierreMarisa HerreraDirectora de la Especialización

Coordinan: Martina Salituri Amezcua y Esteban MarmetoCoordinadores de la Especialización

JUEVES 21/08

Fecha: jueves 21 de agosto de 2025

Lugar: Colegio de Abogados de Azul Cronograma:

15:00 hs. Conferencia de aperturaMaría Victoria Schiro

15:40 hs. Panel de egresadas/os. Sus temas de investigaciónFlorencia Calá, Gerardo Cerabona y Aldana Othar

16:40 hs. La mirada antropológica, desde la interdisciplina y el Observatorio de Derechos de NNANatalia Larrea

17:20 hs. Conferencias de cierre: Guillermina Zabalza y Laura Giosa

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!