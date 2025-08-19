UNICEN: Se realizará una jornada por los 10 años del inicio de la Especialización en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes»
La Facultad de Derecho UNICEN invita a participar de las Jornadas «A 10 años del inicio de la Especialización en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes», la misma se desarrollarán los días 20 y 21 de Agosto de 2025 desde las 15 hs. en el Colegio de Abogados de Azul, Av. Perón 514, con modalidad híbrida (Plataforma Zoom).
Requiere inscripción previa desde el formulario disponible en el link de la bio: https://forms.gle/6PnZzdY2ABSEwv6C9
Por consultas, comunicate por mail a [email protected] o por whatsapp al 2281 659039.
El programa es el siguiente:
15:00 hs. Bienvenida y apertura: Laura Giosa, Codirectora de la Especialización; Fernanda Giménez, Presidenta del Colegio de Abogados de Azul y Pablo Quaranta, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Azul.
15:20 hs. Presentación libro “Alimentos. Teoría general. Fuentes. Tutela judicial efectiva”
de Mariel Molina, Rubinzal Culzoni. Martina Salituri Amezcua
15:40 hs. La voz de NNA en procesos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental.
Mariel Molina, Docente invitada
16:20 hs. Presentación del libro “Protección y autonomía: el derecho a la vida familiar de niñas, niños y adolescentes” de Carolina Videtta, Editores del Sur. Martina Salituri Amezcua 16:40 hs. Adolescentes sin cuidados parentales. Carolina Videtta
17:20 hs. Break
17:40 hs. El ejercicio de la abogacía especializada en NNA. Sonia Seba
18:20 hs. Conferencia de cierre: Marisa Herrera, Directora de la Especialización
Coordinan: Martina Salituri Amezcua y Esteban Marmeto, Coordinadores de la Especialización
JUEVES 21/08
Fecha: jueves 21 de agosto de 2025
Lugar: Colegio de Abogados de Azul Cronograma:
15:00 hs. Conferencia de apertura: María Victoria Schiro
15:40 hs. Panel de egresadas/os. Sus temas de investigación: Florencia Calá, Gerardo Cerabona y Aldana Othar
16:40 hs. La mirada antropológica, desde la interdisciplina y el Observatorio de Derechos de NNA. Natalia Larrea
17:20 hs. Conferencias de cierre: Guillermina Zabalza y Laura Giosa