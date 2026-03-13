Realizaron en el CECO un encuentro de mujeres de comercio y servicios por el 8M
El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) fue sede de un encuentro de mujeres de comercio y servicios en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La actividad se llevó a cabo el jueves 12 y fue organizada por la Secretaría de la Mujer de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Participaron trabajadoras y afiliadas mercantiles de Olavarría, Azul, Bolívar y Benito Juárez, además de mujeres sindicalistas de la ciudad e integrantes de la comisión directiva del CECO.
La apertura estuvo a cargo de la secretaria de la Mujer del CECO, Viviana Gómez, y del secretario general del gremio, Miguel Santellán, quien se dirigió a las presentes y expresó: “En un contexto nacional donde las políticas liberales del gobierno nacional profundizan las desigualdades, son las mujeres las que más sufren el ajuste: las que cobran menos, las que más trabajan en negro, las que tienen que elegir entre cuidar a sus hijos o salir a buscar el pan. Por eso, desde el CECO queremos poner en valor su rol y decir bien fuerte: sin mujeres no hay comercio, ni economía, ni patria que funcione”.
Entre las asistentes también estuvo Jeannette Rubilar, secretaria general del Centro de Empleados de Comercio de Cinco Saltos y subsecretaria de la Mujer de FAECyS.
Durante el encuentro, María Delia Dignani, secretaria general del Centro de Empleados de Comercio de San Nicolás y secretaria de la Mujer de FAECyS, expuso sobre las implicancias que —según señaló— podría tener la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional para las trabajadoras del sector. En ese marco afirmó: “Las mujeres resultarán las más afectadas por la reforma laboral de Milei, una reforma que viene a poner en riesgo derechos que conquistamos y venimos reclamando hace 90 años”.
El cierre de la actividad estuvo a cargo de la licenciada en Comunicación Social Verónica Luchessi, especializada en estudios de género y diversidades, quien brindó una exposición sobre violencias y acoso en el ámbito laboral y presentó herramientas para la prevención, detección temprana y abordaje de estas situaciones.