Realizaron en el CECO un encuentro de mujeres de comercio y servicios por el 8M

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) fue sede de un encuentro de mujeres de comercio y servicios en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La actividad se llevó a cabo el jueves 12 y fue organizada por la Secretaría de la Mujer de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Participaron trabajadoras y afiliadas mercantiles de Olavarría, Azul, Bolívar y Benito Juárez, además de mujeres sindicalistas de la ciudad e integrantes de la comisión directiva del CECO.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria de la Mujer del CECO, Viviana Gómez, y del secretario general del gremio, Miguel Santellán, quien se dirigió a las presentes y expresó: “En un contexto nacional donde las políticas liberales del gobierno nacional profundizan las desigualdades, son las mujeres las que más sufren el ajuste: las que cobran menos, las que más trabajan en negro, las que tienen que elegir entre cuidar a sus hijos o salir a buscar el pan. Por eso, desde el CECO queremos poner en valor su rol y decir bien fuerte: sin mujeres no hay comercio, ni economía, ni patria que funcione”.