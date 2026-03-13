La sucesión de Helios Eseverri en CoNverSo: «Nunca se me cruzó por la cabeza ser candidato”

El episodio N°49 de CoNverSo dejó también un tramo cargado de recuerdos políticos y personales para Olavarría. Durante la entrevista, Julio “Chango” Alem relató cómo fue el momento en que Helios Eseverri le comunicó su enfermedad y se refirió además a los días posteriores al fallecimiento del histórico intendente.

Alem recordó con precisión una conversación que mantuvo con Eseverri cuando el entonces jefe comunal le comunicó el diagnóstico que atravesaba.

“Apoya las manos así, como las apoyaba siempre, y me dice: ‘Chango, escuchame: tengo cáncer de páncreas y seguro me voy a morir. Te vas a tener que hacer cargo de la Municipalidad’”, relató durante la entrevista.

En ese contexto, señaló que incluso en ese momento el exintendente pensaba en la continuidad de la gestión municipal. “Yo sé que le va a tener que restar tiempo al estudio, pero vos estás dispuesto a dedicarte por unos meses aunque sea a la Municipalidad”, recordó que le dijo Eseverri en aquella conversación.

La sucesión política

Al referirse al escenario político que se abrió tras la muerte de Helios Eseverri, Alem aseguró que nunca evaluó la posibilidad de convertirse en candidato a intendente.

“Nunca se me cruzó por la cabeza ser candidato”, afirmó durante la entrevista.

En ese marco explicó que esa posición también fue parte de conversaciones que mantuvo con José Eseverri, quien finalmente terminó encabezando el proceso político posterior.

El dirigente señaló que su rol en ese momento estuvo vinculado a garantizar la continuidad institucional y administrativa del municipio, en un contexto marcado por la conmoción que generó la muerte del histórico jefe comunal.

La entrevista completa forma parte del episodio 49 de CoNverSo, ya disponible en YouTube.