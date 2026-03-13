La Libertad Avanza expresó preocupación por la seguridad y el estado del Parque Industrial ZALO

Política
Por En Linea Noticias 0

Desde el espacio La Libertad Avanza Olavarría señalaron su preocupación por la situación del Parque Industrial ZALO, a partir de reclamos que —según indicaron— vienen realizando empresarios y trabajadores del sector.

En un comunicado difundido en las últimas horas, el espacio político sostuvo que en el predio “trabajan todos los días quienes producen, invierten y generan empleo”, aunque advirtió que en el último tiempo se reiteran planteos vinculados a problemas de seguridad, iluminación y estado de las calles internas.

En ese sentido señalaron que “muchos de ellos nos vienen transmitiendo una preocupación que es cada vez más evidente: falta de seguridad, problemas de iluminación y calles en mal estado”.

Desde el espacio remarcaron además la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento del sector productivo. “Donde hay producción tiene que haber orden, infraestructura y condiciones para trabajar”, expresaron.

Asimismo, cuestionaron que los empresarios deban desarrollar su actividad en esas condiciones y agregaron que “no puede ser que quienes empujan la economía tengan que hacerlo en medio de la oscuridad, la inseguridad o con accesos deteriorados”.

Finalmente, desde La Libertad Avanza Olavarría afirmaron que impulsarán acciones para que la situación sea atendida. “Desde nuestro lugar vamos a impulsar las acciones necesarias para que estas situaciones se atiendan y se empiece a dar respuesta a quienes sostienen la actividad productiva. La política tiene que estar al servicio de los que trabajan, no ponerles más obstáculos”, concluyeron.

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