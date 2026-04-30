Realizaron jornada de reflexión contra el ajuste en discapacidad en el Centro Cultural Universitario

Imagenes Mauricio Latorre

Este miércoles se llevó a cabo una jornada de reflexión contra el ajuste en discapacidad en la sede del Centro Cultural Universitario, en San Martín 1955. El encuentro, que comenzó a las 18 hs, contó con la participación de personas con discapacidad, familiares, prestadores, transportistas y profesionales de la educación y la salud.

La actividad fue organizada por Rocío Roca, integrante de la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos (AT) en lucha, y Marlene Cortabarria, representante de la Asociación de Profesionales de la Salud de Olavarría. Durante la jornada, se analizó el impacto de los nuevos proyectos normativos sobre la ley de emergencia en discapacidad y cómo estas medidas afectan la continuidad de las prestaciones básicas.

Rocío Roca destacó la importancia de mantener un frente colectivo para sostener las medidas de fuerza y acompañar a las familias ante las consecuencias de las decisiones políticas actuales. Por su parte, Marlene Cortabarria enfatizó que la falta de actualización en la ley pone en riesgo la atención de niños, adolescentes y adultos, advirtiendo que muchas prestaciones podrían caerse si no hay cambios inmediatos.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de visibilizar la problemática y generar un compromiso comunitario para defender los derechos de las personas con discapacidad y los trabajadores del sector.