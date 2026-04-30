Funcionamiento de puestos de vacunación durante el fin de semana largo

????????????????????????????????????

La Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Olavarría diagramó un dispositivo para la aplicación de vacunas en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana largo por el Día Internacional del Trabajo. El objetivo de la medida es mantener el acceso a la salud y optimizar los recursos disponibles.

En articulación con la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, se dispuso que determinados Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) realicen aplicaciones de vacunas antigripales este jueves 30 de abril y el sábado 2 de mayo.

Los centros habilitados son:

CAPS N° 5 (barrio Hipólito Yrigoyen).

(barrio Hipólito Yrigoyen). CAPS N° 12 (barrio CECO).

(barrio CECO). CAPS N° 18 (barrio Alberdi).

(barrio Alberdi). CAPS N° 26 (barrio Lourdes).

En cuanto a los horarios, el jueves los centros funcionarán en su horario habitual, mientras que el sábado la atención será de 8:30 a 12:30 horas. Se invita a concurrir especialmente a personas mayores de 65 años y a quienes integren grupos con factores de riesgo.

A la par, se informó que en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, los vecinos podrán acercarse a completar esquemas de vacunación. Se convoca a la comunidad en general, con especial énfasis en los niños y niñas nacidos en los años 2015 y 2021.

Por otro lado, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche (Maipú 2832) atenderá en ambas jornadas. En tanto, el vacunatorio del Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura» realizará aplicaciones únicamente durante la mañana de este jueves.